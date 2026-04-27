ascolti tv i dati del 26 aprile 2026

Bene la Rai. Nella serata di ieri, domenica 26 aprile 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento coinquista 3.136.000 spettatori pari al 20.7% di share. Alle spalle su Canale5 Racconto di una Notte registra 1.547.000 spettatori con uno share dell’11.1%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 540.000 spettatori (3%). Su Italia1, dopo Warm Up (638.000 – 3.4%), Zelig On non va oltre 916.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3, dopo Report Lab (937.000 – 5.4%) e la presentazione (1.224.000 – 6.6%), Report segna 1.588.000 spettatori pari al 9.1% (Report Plus a 1.037.000 e il 7.2%). Su Rete4, dopo la presentazione (499.000 – 2.6%), Fuori dal Coro totalizza 681.🔗 Leggi su 361magazine.com

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