Martedì 26 maggio 2026, Canale5 ha mantenuto l’audience con “Un Nuovo Inizio”. Le Iene e DiMartedì hanno registrato risultati importanti, mentre le fasce di access e daytime hanno confermato il successo dei programmi storici.

Canale5 resiste con Un Nuovo Inizio, mentre Le Iene e DiMartedì segnano risultati significativi; access e daytime mostrano conferme per i programmi storici. La replica de Il Commissario Montalbano — “La pista di sabbia” — si conferma leader della prima serata di martedì 26 maggio con 2.877.000 spettatori e il 18,7% di share. Su Canale5 Un Nuovo Inizio si piazza seconda con 2.147.000 telespettatori e il 15,1%. Buon riscontro per Le Iene su Italia1: dopo l’anteprima (1.044.000 – 5,5%), Inside tiene 1.361.000 spettatori col 12,8%. DiMartedì su La7 totalizza 1.322.000 spettatori (9%) e registra 438.000 spettatori (8,3%) nella parte finale DiMartedì Più. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Ascolti tv di martedì 26 maggio 2026

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Ascolti TV del 12 maggio 2026 Montalbano e Grande Fratello Vip a confronto

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