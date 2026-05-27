L’estate è sempre più vicina e ce ne accorgiamo anche dai palinsesti televisivi. Martedì 26 maggio Rai 1 ha mandato in onda Il Commissario Montalbano che anche in replica dà sempre grandi soddisfazioni a livello di share. Anche Francesca Fagnani ha chiuso definitivamente i battenti. Su Rai 2 è andata in onda l’ultima puntata di Belve Crime, con l’intervista a Mirco Ricci. Su Rai 3 abbiamo visto le inchieste di Indovina a chi viene a cena. Canale 5 ha trasmesso la prima puntata della serie Un nuovo inizio, su Italia 1 sono tornato Le Iene presentano – Inside. Mentre su Rete 4 abbiamo ritrovato È sempre Cartabianca e su La7 DiMartedì. Nell’access prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 ha cercato di riconquistare il primo posto negli ascolti contro Gerry Scotti che su Canale 5 ha condotto La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 26 maggio, Montalbano in replica spiazza tutti. De Martino ancora KO

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