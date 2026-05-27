Arte e tecnologia A Gramolazzo torna Digital Stone Project

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica prossima a Gramolazzo, nel Comune di Minucciano, si inaugura la dodicesima edizione del Digital Stone Project. L’evento è promosso da Garfagnana Innovazione Srl e riguarda l’integrazione tra arte e tecnologia. La manifestazione si svolge nel contesto della località e presenta progetti legati all’uso digitale nel settore della lavorazione della pietra. Non sono stati comunicati dettagli sui partecipanti o sugli interventi previsti.

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Domenica prossima Garfagnana Innovazione Srl, a Gramolazzo nel Comune di Minucciano, inaugura la dodicesima edizione del Digital Stone Project. Dunque anche quest’anno Garfagnana Innovazione e Digital Stone Project riconfermano la loro partnership in un progetto unico che intreccia arte, tecnologia e tradizione, nella splendida cornice naturale della Garfagnana portando artisti, designer e architetti da tutto il mondo. La presentazione ufficiale dell’evento si terrà, alle 10.30, nella sede di Garfagnana Innovazione, via Primo Tonini 82A a Gramolazzo. Dopo il saluto delle autorità intervenute, la presentazione del Digital Stone Project XII sarà effettuata da Stefano Coiai, Ceo di Garfagnana Innovazione e da Jon Isherwood, presidente del Digital Stone Project. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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