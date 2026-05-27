arte e tecnologia a gramolazzo torna digital stone project

Notizia in breve

Domenica prossima a Gramolazzo, nel Comune di Minucciano, si inaugura la dodicesima edizione del Digital Stone Project. L’evento è promosso da Garfagnana Innovazione Srl e riguarda l’integrazione tra arte e tecnologia. La manifestazione si svolge nel contesto della località e presenta progetti legati all’uso digitale nel settore della lavorazione della pietra. Non sono stati comunicati dettagli sui partecipanti o sugli interventi previsti.