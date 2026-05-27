Arriva anche a Reggio Calabria il docufilm Bowie | the final act
A dieci anni dalla scomparsa di una delle figure più influenti della cultura contemporanea, arriva finalmente nelle sale italiane Bowie: The Final Act. L’evento speciale sarà disponibile per soli tre giorni, il 25, 26 e 27 maggio, in 100 cinema su tutto il territorio nazionale, grazie alla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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Smantellata dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria un’organizzazione criminale attiva nel traffico di droga: 32 i soggetti arrestati. Cocaina, hashish e marijuana venivano confezionati in un casolare abbandonato nella frazione di Catona e distribuiti anche attr x.com
ReggioTV. . Dopo una lunga e intensa campagna elettorale, Reggio Calabria torna al voto per scegliere il nuovo sindaco. Urne aperte fino alle ore 23.00 di questa sera. Si vota anche domani dalle 7.00 alle 15.00 Leggi qui l'articolo: https://www.reggiotv.it/notiz facebook
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