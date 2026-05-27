Arriva anche a Reggio Calabria il docufilm Bowie | the final act

A dieci anni dalla scomparsa di una delle figure più influenti della cultura contemporanea, arriva finalmente nelle sale italiane Bowie: The Final Act. L’evento speciale sarà disponibile per soli tre giorni, il 25, 26 e 27 maggio, in 100 cinema su tutto il territorio nazionale, grazie alla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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