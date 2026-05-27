ARC Raiders si aggiorna | Nuove skin armi ritoccate e migliorie
L'ultimo aggiornamento di ARC Raiders introduce nuove skin e armi ritoccate, oltre a diverse migliorie nel gameplay. Sono state modificate alcune armi per un miglior bilanciamento e sono stati aggiunti elementi cosmetici per personalizzare l’aspetto del personaggio. L’update mira a perfezionare l’esperienza di gioco, offrendo nuove opzioni estetiche e interventi sulle caratteristiche delle armi.
ARC Raiders continua a evolversi con un nuovo aggiornamento pensato per rifinire l’esperienza di gioco, intervenire sul bilanciamento delle armi e aggiungere nuovi elementi cosmetici. Il titolo di Embark Studios si trova in una fase delicata ma molto interessante: da una parte c’è una community sempre più attenta a ogni modifica, dall’altra c’è la necessità di mantenere vivo un extraction shooter che basa gran parte del suo fascino sulla tensione, sul rischio e sulla sensazione di non essere mai completamente al sicuro. L’update non stravolge completamente il gioco, ma lavora su aspetti importanti per chi passa molte ore nelle mappe. Nuove... 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Arc Raiders - Arriva il NUOVO EVENTO PVE!
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200 followers. 200 persone che hanno detto sì a un tizio in camicia che gioca ad Arc Raiders. Non so come, non so perché. Ma grazie. Si va avanti. La cravatta non si toglie! twitch.tv/proincamicia #Twitch #Streamer #Arcraiders x.com
ARC Raiders conferma che gli aggiornamenti dal vivo arriveranno ora ogni 3 settimane, con piccole correzioni e rotazioni settimanali nel frattempo. reddit
#ArcRaiders ha raggiunto i 16 milioni di copie vendute, un risultato incredibile per lo sparatutto a estrazione rivelatosi un grande successo sia per lo sviluppatore Embark, sia per il publisher Nexon. facebook