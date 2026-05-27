ARC Raiders si aggiorna | Nuove skin armi ritoccate e migliorie

Notizia in breve

L'ultimo aggiornamento di ARC Raiders introduce nuove skin e armi ritoccate, oltre a diverse migliorie nel gameplay. Sono state modificate alcune armi per un miglior bilanciamento e sono stati aggiunti elementi cosmetici per personalizzare l’aspetto del personaggio. L’update mira a perfezionare l’esperienza di gioco, offrendo nuove opzioni estetiche e interventi sulle caratteristiche delle armi.