ARC Raiders | Flashpoint introduce nuove armi e nemici insieme al nuovo progetto

Oggi viene rilasciato un aggiornamento per il videogioco ARC Raiders, che introduce l’evento chiamato Flashpoint. Insieme a questa novità, vengono aggiunte nuove armi e nemici al gioco. L’aggiornamento riguarda principalmente questa operazione e le sue componenti, senza altre modifiche più ampie o cambiamenti di rilievo.

Arriva oggi il nuovo update! Il cuore di questo aggiornamento di ARC Raiders è l’operazione Flashpoint. La minaccia meccanica si evolve e introduce il Vaporizer, una nuova unità ARC volante, cugina del Rocketeer (ma più incazzata), progettata per rendere la vita dei predoni un vero inferno. Arriva anche il progetto “ High-Gain Antenna “, che permetterà a Shani e Celeste di monitorare meglio i cieli. Le novità dell’arsenale e dell’equipaggiamento. Per rispondere al fuoco, abbiamo ricevuto nuovi giocattoli tecnologici direttamente dalle officine di Tian Wen: Dolabra (Fucile a Pompa a energia Leggendario): Un’arma bestia a corto raggio che erutta energia pura, consigliatissima contro gli ARC più grandi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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