Appunti all' Aria aperta | tutti incontri con la Libreria Volta
La Libreria di via Volta a Erba organizza il festival Appunti all'Aria aperta, con incontri tra autori e libri. La manifestazione si svolgerà nei mesi di giugno e luglio e prevede una serie di eventi all'aperto. L'iniziativa è prevista per tutto il periodo estivo, con appuntamenti dedicati alla presentazione di nuove pubblicazioni e incontri con gli autori. La libreria ha annunciato che i dettagli sul calendario verranno comunicati prossimamente.
Come tutti gli anni per i prossimi mesi di giugno e luglio la Libreria di via Volta di Erba presenta il Festival di libri, autori e incontri Appunti all'Aria aperta. Le serate si svolgeranno al Tennis Erba, nella splendida cornice del Parco Majnoni, al rifugio Capanna Mara e in alcune sedi "fuori. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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