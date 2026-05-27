Appunti all' Aria aperta | tutti incontri con la Libreria Volta

Notizia in breve

La Libreria di via Volta a Erba organizza il festival Appunti all'Aria aperta, con incontri tra autori e libri. La manifestazione si svolgerà nei mesi di giugno e luglio e prevede una serie di eventi all'aperto. L'iniziativa è prevista per tutto il periodo estivo, con appuntamenti dedicati alla presentazione di nuove pubblicazioni e incontri con gli autori. La libreria ha annunciato che i dettagli sul calendario verranno comunicati prossimamente.