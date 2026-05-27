Aperitivo al parco a Montegnacco

Un aperitivo si svolge nel parco di Montegnacco, con musica di un DJ e luci che illuminano la serata. La festa si tiene tra gli alberi e le stelle, creando un’atmosfera suggestiva. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l’evento. La partecipazione sembra aver coinvolto un pubblico vario, attirato dall’ambiente naturale e dalla musica dal vivo. La serata si presenta come un momento di socializzazione all’aperto.

Nello splendido contesto del parco festeggiamenti di Montegnacco, tra luci, musica con dj e natura sotto le stelle, vi aspetta un aperitivo che trasformerà la serata in un momento magico. Cocktail, birra e delizie dalla cucina, vi accompagneranno in un’esperienza rilassata e conviviale, da vivere. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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