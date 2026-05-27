Un frutto estivo, l’anguria, è stato al centro di una scoperta riguardante i benefici per il cuore. Ricca di acqua e antiossidanti, questa frutta dolce e dissetante aiuta a proteggere l’organo vitale. La sua composizione naturale, che favorisce l’idratazione, è stata analizzata in studi recenti. Non sono state riportate altre implicazioni o effetti collaterali associati al consumo di anguria.

Dolce, fresca e dissetante: l ’anguria non è soltanto il simbolo dell’estate, ma anche uno degli alimenti più ricchi di acqua e sostanze antiossidanti. Dietro la sua polpa rossa e succosa si nasconde infatti un piccolo concentrato di benessere capace di aiutare l’organismo in molti modi, soprattutto durante i mesi più caldi. L’anguria è composta per oltre il 90% da acqua, caratteristica che la rende ideale per mantenere il corpo idratato e combattere la stanchezza dovuta al caldo. Nonostante il sapore dolce, ha poche calorie: circa 30 kcal ogni 100 grammi. Dal punto di vista nutrizionale contiene: vitamina C, vitamina A e beta-carotene, potassio,magnesio, licopene e citrullina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Anguria, ecco come il frutto protegge il cuore

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The Powerful Fruits That Can Improve Your Health Naturally

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