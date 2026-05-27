Angelina Mango spiazza i fan | il nuovo taglio di capelli fa il pieno di like
Angelina Mango ha pubblicato un video sui social in cui mostra il suo nuovo taglio di capelli. Il video ha ricevuto più di due milioni e mezzo di visualizzazioni in poche ore e ha generato numerosi like. La cantante ha cambiato look, optando per un taglio diverso dal passato, e ha condiviso il risultato con i suoi follower. La modifica ha attirato l’attenzione degli utenti, che hanno commentato e condiviso il contenuto.
Angelina Mango si prepara all’estate con un cambio d’immagine che non è passato inosservato. Dopo la parentesi primaverile nei teatri italiani e in vista dei concerti dei prossimi mesi, l'artista di Maratea ha scelto di riapparire sui social con un look decisamente personale e autentico. Una trasformazione che ha messo a tacere gli hater e lasciato a bocca aperta l'intera community, che la segue fin dai tempi del trionfo ad Amici. Leggi anche: Angelina Mango non è più single, chi è la presunta fiamma Antonio Agostinelli Nelle immagini condivise su Instagram e TikTok, Angelina Mango appare con un’estetica istintiva e meno costruita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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