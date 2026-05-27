Angelina Mango spiazza i fan | il nuovo taglio di capelli fa il pieno di like

Da gazzetta.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Angelina Mango ha pubblicato un video sui social in cui mostra il suo nuovo taglio di capelli. Il video ha ricevuto più di due milioni e mezzo di visualizzazioni in poche ore e ha generato numerosi like. La cantante ha cambiato look, optando per un taglio diverso dal passato, e ha condiviso il risultato con i suoi follower. La modifica ha attirato l’attenzione degli utenti, che hanno commentato e condiviso il contenuto.

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Angelina Mango si prepara all’estate con un cambio d’immagine che non è passato inosservato. Dopo la parentesi primaverile nei teatri italiani e in vista dei concerti dei prossimi mesi, l'artista di Maratea ha scelto di riapparire sui social con un look decisamente personale e autentico. Una trasformazione che ha messo a tacere gli hater e lasciato a bocca aperta l'intera community, che la segue fin dai tempi del trionfo ad Amici. Leggi anche: Angelina Mango non è più single, chi è la presunta fiamma Antonio Agostinelli Nelle immagini condivise su Instagram e TikTok, Angelina Mango appare con un’estetica istintiva e meno costruita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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