Andretta esplosione in una banca | Vigili del Fuoco mettono in sicurezza l' area

Notizia in breve

Nella mattinata del 27 maggio, intorno alle 6, i Vigili del Fuoco sono intervenuti ad Andretta, in via Vittorio Veneto, dopo una segnalazione di esplosione presso una banca. La squadra del Distaccamento di Bisaccia ha messo in sicurezza l’area. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti o danni. L’intervento è ancora in corso per verificare l’origine dell’esplosione.