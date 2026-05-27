Andretta esplosione in una banca | Vigili del Fuoco mettono in sicurezza l' area
Nella mattinata del 27 maggio, intorno alle 6, i Vigili del Fuoco sono intervenuti ad Andretta, in via Vittorio Veneto, dopo una segnalazione di esplosione presso una banca. La squadra del Distaccamento di Bisaccia ha messo in sicurezza l’area. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti o danni. L’intervento è ancora in corso per verificare l’origine dell’esplosione.
Nella mattinata di oggi, 27 maggio, intorno alle ore 06:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Bisaccia è intervenuta nel comune di Andretta, in via Vittorio Veneto, a seguito di una segnalazione per un’esplosione avvenuta presso un istituto bancario. Andretta, esplosione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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