Un ragazzo di 26 anni è stato trovato morto in un appartamento ad Ancona. I soccorritori, intervenuti sul posto, hanno rilevato tracce di sangue e oggetti rotti nella stanza. Secondo le prime ricostruzioni, l’ultima volta è stato visto vivo poche ore prima del ritrovamento. La polizia sta esaminando le immagini di videosorveglianza e ascoltando testimoni per chiarire la dinamica del decesso. Nessuna informazione ufficiale sulle cause.

? Punti chiave Cosa hanno scoperto i soccorritori sul posto dopo il primo sopralluogo?. Come sono avvenuti gli ultimi momenti del giovane prima del ritrovamento?. Perché le autorità stanno escludendo l'ipotesi di cause naturali?. Chi ha fornito i primi dettagli sulla dinamica del decesso?.? In Breve Ritrovamento avvenuto ore 8 tra via De Gasperi e via Pergolesi. Intervento della Croce Rossa per tentativi di rianimazione sul posto. Indagini per escludere ipotesi diverse da cause naturali. Autorità locali integrano rilievi con accertamenti medici tecnici. Il corpo senza vita di un giovane di 26 anni è stato rinvenuto poco dopo le 8 di questa mattina nella zona tra via De Gasperi e via Pergolesi ad Ancona, dopo la segnalazione tempestiva di alcuni passanti che percorrevano la strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, trovato morto un 26enne: indagini sulla dinamica del decesso

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