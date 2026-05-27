Un ex insegnante di Amici 26 si prepara a tornare nel programma. Dopo la finale del 17 maggio 2026, si parla di possibili modifiche nel cast dei docenti in vista della nuova stagione, che partirà a settembre su Canale 5. Le indiscrezioni riguardano anche alcuni cambiamenti nel team di insegnanti. Non ci sono conferme ufficiali sui nomi, ma si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno di un ex professore.

Amici 26 è già al centro dell’attenzione dopo la finale del 17 maggio 2026. Con la nuova edizione prevista per settembre su Canale 5, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui possibili cambiamenti nel corpo docente. Tra dichiarazioni recenti e scenari ancora aperti, cresce la curiosità su chi potrebbe tornare nella scuola più famosa della tv. Famosa coppia di Amici si è lasciata definitivamente? La triste foto Raimondo Todaro pronto al ritorno. Tra i nomi che stanno facendo discutere c’è quello di Raimondo Todaro. L’ex professore di danza ha manifestato la sua disponibilità a tornare nel talent, riaccendendo l’interesse dei fan di Amici. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 26, ex professore pronto a tornare: le dichiarazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Amici 25 - La scelta dei professori di canto

Notizie e thread social correlati

Amici, Raimondo Todaro torna come professore? Le sue dichiarazioniDopo la fine del Grande Fratello VIP, Raimondo Todaro ha commentato l’esperienza vissuta nella Casa più spiata d’Italia.

Raimondo Todaro pronto a tornare ad Amici? “Quello è il mio habitat naturale”Raimondo Todaro ha annunciato la volontà di tornare come insegnante ad Amici, affermando che il programma rappresenta il suo contesto naturale.

Argomenti più discussi: Amici, Raimondo Todaro torna come professore? Le sue dichiarazioni; Ho trovato la persona giusta per me: Rudy Zerbi emoziona a Verissimo parlando della moglie Grace Raccah; Raimondo Todaro chiarisce il suo futuro televisivo tra Amici e Isola; Amici Raimondo Todaro torna come professore? Le sue dichiarazioni.

Professori Amici 26: chi resta e chi va via| Permanenza assicurata per 2 docenti, altri due in bilico…Quando va in onda Amici 26? Casting, concorrenti, nuova classe| Prende già forma la prossima stagione! ilsussidiario.net