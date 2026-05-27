Ambiente il nodo che decide il futuro dell’Emilia-Romagna | in aula il confronto sulle aree idonee per le rinnovabili

Notizia in breve

In aula, si è svolto un confronto sulle aree idonee per le fonti rinnovabili in Emilia-Romagna. La discussione riguarda la scelta delle zone dove installare impianti energetici, con un focus su energia, competitività e cambiamenti climatici. La consigliera regionale del Pd ha partecipato all'intervento, nel contesto di un progetto di legge regionale che definisce le aree da destinare alle rinnovabili.