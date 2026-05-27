Ambiente il nodo che decide il futuro dell’Emilia-Romagna | in aula il confronto sulle aree idonee per le rinnovabili
In aula, si è svolto un confronto sulle aree idonee per le fonti rinnovabili in Emilia-Romagna. La discussione riguarda la scelta delle zone dove installare impianti energetici, con un focus su energia, competitività e cambiamenti climatici. La consigliera regionale del Pd ha partecipato all'intervento, nel contesto di un progetto di legge regionale che definisce le aree da destinare alle rinnovabili.
Energia, competitività e crisi climatica. Sono questi i temi al centro dell’intervento della consigliera regionale del Pd Francesca Lucchi nel corso della discussione in assemblea legislativa sul progetto di legge regionale relativo all’individuazione delle aree idonee. Nel suo intervento in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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