Amazon | scoperto Fire OS 16 ma le Fire TV sono già vecchie di due versioni

Notizia in breve

Amazon ha rilasciato Fire OS 16, ma le Fire TV sul mercato sono aggiornate fino alla versione 14, saltando la versione 15. La differenza tra il sistema operativo e il hardware potrebbe influenzare la durata di utilizzo e aggiornamenti futuri dei dispositivi. La scelta di Amazon di non lanciare Fire OS 15 non è stata spiegata pubblicamente. La versione più recente di Fire OS include nuove funzionalità, mentre le Fire TV attuali sono basate su software più vecchio.