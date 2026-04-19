Amazon lancia Vega OS | addio ad Android per le Fire TV Stick

Amazon ha annunciato il lancio di Vega OS, un nuovo sistema operativo destinato ai dispositivi di streaming come le Fire TV Stick. La società ha comunicato che, a partire da ora, i dispositivi utilizzeranno questa piattaforma al posto di Android. La transizione riguarda diverse versioni di dispositivi che finora erano equipaggiati con il sistema operativo di Google. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di implementazione o sulle funzionalità specifiche di Vega OS.

Amazon sta preparando una rivoluzione tecnologica che segnerà il distacco definitivo dal sistema operativo Android per i propri dispositivi di streaming. L’azienda ha infatti pianificato il passaggio dai classici Fire OS al nuovo Vega OS, un software proprietario progettato per offrire un controllo totale sull’ecosistema hardware e ottimizzare le prestazioni dei suoi prodotti. L’addio progressivo a Fire OS e l’ascesa del nuovo Vega OS. Fin dal loro debutto sul mercato, le chiavette Amazon Fire TV Stick hanno basato la propria operatività su Fire OS, una versione personalizzata di Android sviluppata per integrare i servizi dell’azienda. Questa base software garantiva una compatibilità universale con le applicazioni, sebbene richiedesse spesso interventi specifici per adattarsi correttamente alle interfacce televisive.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amazon lancia Vega OS: addio ad Android per le Fire TV Stick Notizie correlate Amazon fire tv stick 4k plus sconto del 40% oraQuesto approfondimento presenta l’offerta attuale di Amazon Fire TV Stick 4K Plus, evidenziando lo sconto del 40% e le principali caratteristiche... Super Offerta Amazon: Fire Tv Stick a partire da soli 27 euroTorna su Amazon la promozione che consente di acquistare in offerta Fire Tv Stick HD, proposta oggi a 27 euro con uno sconto del 38%. Altri aggiornamenti Amazon Fire TV si ribella ad Android!Amazon ha avviato una svolta storica per Fire TV: la prossima generazione abbandonerà Android e Fire OS a favore di Vega OS. techprincess.it Il nuovo Fire TV Stick HD gira su Vega OS: Amazon abbandona definitivamente AndroidAmazon abbandona Android su tutti i futuri Fire TV Stick: Vega OS diventa lo standard, addio al sideloading. Cosa cambia davvero per gli utenti. smartworld.it