Il ciclista ha subito un grave calo di prestazioni dopo il crollo a Carì, arrivando oltre 13 minuti dietro al vincitore in una tappa. Ha dichiarato di voler ritirarsi, ma ha aggiunto di sforzarsi di gestire le forze per affrontare le prossime montagne. La sua partecipazione al Giro è in crisi, e si trova in difficoltà nel mantenere il ritmo. Nessun commento su eventuali infortuni o problemi specifici, solo una lotta personale in corso.

Un altro giorno difficile per Giulio Pellizzari al Giro. Il giovane marchigiano ha vissuto una nuova crisi, stavolta quasi annunciata e gestita con l’obiettivo di preservare le energie in vista delle decisive tappe alpine del weekend. Pellizzari si è staccato quando mancavano ancora 140 chilometri al traguardo, chiudendo la frazione con un ritardo pesante: 13’29” dal vincitore Michael Valgren e oltre otto minuti dal gruppo della maglia rosa. Al termine della tappa, il volto del corridore della Red Bull-Bora Hansgrohe raccontava tutta la fatica accumulata negli ultimi giorni. Il primo pensiero, appena sceso dalla bici, è stato per la fidanzata: “Dov’è Andrea?”, ha chiesto al suo entourage, cercando conforto in uno dei momenti più complicati della sua giovane carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Altra crisi, il Giro di Pellizzari è un calvario: "Ora è così, gestisco le forze per le montagne"

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