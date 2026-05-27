Alta velocità a Forlì il Pd frena gli entusiasmi | Mancano i soldi i binari veloci si fermano a Castel Bolognese

Il gruppo regionale del Pd ha dichiarato che i finanziamenti necessari per completare la linea ad alta velocità a Forlì non sono stati ancora trovati, fermando i lavori a Castel Bolognese. La nota sottolinea che i fondi disponibili non permettono di proseguire oltre quella fermata, rallentando così il progetto complessivo. La questione dei finanziamenti rimane centrale per il proseguimento dei lavori sulla linea ferroviaria.

Si aggiunge un nuovo tassello alla questione dell'Alta Velocità a Forlì, su cui interviene il gruppo regionale del Pd con una nota. “La settimana scorsa il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia annunciava sui giornali, con grande enfasi, di aver presentato una mozione a sostegno dell'Alta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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