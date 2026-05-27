Almanacco | Mercoledì 27 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Mercoledì 27 maggio è il 147° giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 218 giorni ancora da trascorrere. Nessun evento storico specifico è segnalato per questa data. È il giorno in cui si celebrano alcuni santi, secondo il calendario religioso. Non sono presenti ricorrenze nazionali o festività ufficiali riconosciute in questa giornata. La data coincide con il compleanno di alcune persone note, ma senza riferimenti specifici.

Mercoledì 27 maggio è il 147° giorno del calendario gregoriano. Mancano 218 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant’AgostinoProverbio di MaggioTra maggio e giugno fa il buon fungoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde Oggi1907 – A San Francisco, in California, scoppia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Buongiorno e Buon Mercoledì 20 Maggio 2026! Vi auguriamo buona giornata con le curiosità del giorno!

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