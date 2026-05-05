Almanacco | Mercoledì 6 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 6 maggio è il 126° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 239 giorni ancora da trascorrere prima della fine. In questa data si ricordano eventi storici, compleanni di figure note e si celebra un santo. La giornata include anche un proverbio associato al giorno, elementi che si ripetono ogni anno in questo periodo.

Mercoledì 6 Maggio è il 126° giorno del calendario gregoriano. Mancano 239 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Niccolò di BariProverbio di MaggioSan Niccolò di Bari, la festa degli scolariISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1906 – Si corre in Sicilia la prima.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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