Almanacco | Giovedì 28 Maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 28 maggio è il 149° giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 216 giorni ancora da trascorrere. In questa data sono accaduti eventi storici, sono celebrati alcuni santi e si ricorda un proverbio del giorno. È anche il giorno di alcuni compleanni noti.

Giovedì 28 Maggio è il 149° giorno del calendario gregoriano, mancano 216 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San GermanoProverbio di MaggioMaggio fresco e casa calda, la massaia sta lieta e baldaIscriviti al canale Whatsapp di ModenaTodayAccadde Oggi1606 – Caravaggio viene ferito in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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