almanacco del 27 05 2026

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rubare in un negozio nel centro città. Secondo le forze dell’ordine, l’intervento è avvenuto quando il soggetto è stato sorpreso mentre cercava di portare via merce per un valore di circa 200 euro. La polizia ha fermato l’individuo e lo ha condotto in commissariato. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. Le autorità stanno proseguendo le indagini per verificare eventuali precedenti dell’uomo.

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Almanacco 03 Aprile 2026

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