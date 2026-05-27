L’allenatore del Bologna si deve liberare dal suo contratto prima di approdare al Napoli. L’accordo tra il club partenopeo e Italiano sembra ormai definito, ma manca ancora il rilascio ufficiale dal Bologna. La trattativa è in fase avanzata e il passaggio potrebbe concretizzarsi a breve. Per ora, il tecnico è ancora legato ai felsinei, anche se le parti stanno trattando i dettagli per la separazione.

Sembra ormai sulla panchina partenopea il futuro di Vincenzo Italiano. L’allenatore ha l’accordo con De Laurentiis, ora si attende che il tecnico chiuda il contratto che lo lega al Bologna per cominciare la sua avventura all’ombra del Vesuvio. “Il contratto che al 99% legherà Vincenzo Italiano al Napoli sarà di due anni più opzione unilaterale da esercitare da parte del club per un terzo anno. Ingaggio da 2,5 milioni più bonus legati anche alla qualificazione alla Champions League. Una proposta che ha convinto l’entourage dell’allenatore del Bologna nell’incontro di martedì a Roma con il presidente De Laurentiis e il ds Manna. Si è parlato... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Allenatore Napoli: c’è l’accordo con Italiano, ora il tecnico si deve liberare dal Bologna

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Il nuovo allenatore del NAPOLI: il vero pallino di DE LAURENTIIS

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C’è l’accordo con Italiano, ora il tecnico si deve liberare dal BolognaL’allenatore dei felsinei si sta liberando dal suo attuale contratto e si avvicina all’accordo con il Napoli.

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Il presidente del Napoli De Laurentiis aveva scelto Allegri per sostituire Conte per la prossima stagione, ma la sconfitta di Allegri nell'ultima partita della stagione gli ha fatto cambiare idea. L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano è ora più probabile : r/ACMil reddit

Come anticipato il 2/5 Italiano lascerà il Bologna, è sempre più vicino al Napoli. Grosso era tra le prime scelte del Bologna ma è ormai destinato a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, come scritto @tvdellosport | @PianetaBologna_ // @SpaceViol x.com

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