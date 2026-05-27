Dopo la partita contro il Milan, si valuta un possibile cambio di allenatore per il Napoli. La decisione sul futuro di Allegri potrebbe essere presa dopo l’incontro successivo. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma si discute di un possibile addio al Milan e di un approdo in una nuova squadra. La situazione resta aperta e dipende dagli esiti delle prossime settimane.

Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe incrociare quello del Napoli dopo la conclusione della sua esperienza al Milan. Il tecnico livornese, reduce dall’esonero seguito al quinto posto dei rossoneri, sarebbe uno dei profili valutati dal club azzurro per la nuova panchina. A soffermarsi sul possibile scenario è stato Luca Maninetti di Telelombardia, intervenuto a Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio. Nel suo intervento, il giornalista ha analizzato prima la situazione del Milan. Poi ha aperto alla possibilità che Allegri possa ripartire proprio da Napoli. In casa rossonera, il quadro descritto è quello di una rottura ormai difficilmente ricomponibile. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Allegri-Napoli, Maninetti: “Possibile svolta dopo il Milan”

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