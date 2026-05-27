Alle Novate debutta l’11 giugno Il mio detenuto amore di Mimmo Sorrentino

Da ilpiacenza.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’11 giugno alle 18.30, la Casa Circondariale di Piacenza presenterà lo spettacolo “Il mio detenuto amore”, scritto e diretto da Mimmo Sorrentino. La rappresentazione sarà la prima al teatro delle Novate e coinvolgerà un pubblico di spettatori. L’evento si svolge in un contesto carcerario e rappresenta una delle prime occasioni di spettacolo in questa struttura. La data segna il debutto della produzione, che sarà successivamente portata in altri luoghi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Casa Circondariale di Piacenza ospiterà l’11 giugno alle 18.30 il debutto de “Il mio detenuto amore”, il nuovo spettacolo del regista e drammaturgo Mimmo Sorrentino. In scena dieci detenuti della struttura piacentina insieme all’attrice Valentina Verre.Lo spettacolo rappresenta il terzo lavoro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Carceri, il Governo invia 11 nuovi agenti alle Novate di PiacenzaIl Governo ha deciso di inviare 11 nuovi agenti nelle carceri di Novate di Piacenza.

Carceri, Foti annuncia l’arrivo alle Novate di 11 agenti di polizia penitenziariaUn nuovo contingente di 11 agenti di polizia penitenziaria sarà assegnato alle carceri di Novate, secondo quanto annunciato di recente.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web