Alle Novate debutta l’11 giugno Il mio detenuto amore di Mimmo Sorrentino

Notizia in breve

L’11 giugno alle 18.30, la Casa Circondariale di Piacenza presenterà lo spettacolo “Il mio detenuto amore”, scritto e diretto da Mimmo Sorrentino. La rappresentazione sarà la prima al teatro delle Novate e coinvolgerà un pubblico di spettatori. L’evento si svolge in un contesto carcerario e rappresenta una delle prime occasioni di spettacolo in questa struttura. La data segna il debutto della produzione, che sarà successivamente portata in altri luoghi.