All' arrivo alla Rocca si ballerà con Mirko Casadei tutto pronto per la ' Stracesena' che compie dieci anni

La "Stracesena", Corsetta per bene, compie dieci anni e lo fa alla grande, confermando un format di successo, che associa al divertimento la solidarietà, e introducendo alcune novità lungo il percorso. La partenza della corsa-camminata è prevista per domenica 31 maggio alle 17.30 in piazza del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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