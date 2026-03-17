Le foreste urbane a Firenze alla riscoperta del Parco delle Cascine

In occasione della Giornata internazionale delle foreste, il Comune di Firenze ha annunciato un progetto di riqualificazione delle aree verdi cittadine, con un focus particolare sul Parco delle Cascine. L'intervento prevede interventi di manutenzione e valorizzazione degli spazi, coinvolgendo enti locali e associazioni ambientaliste. La decisione arriva in risposta alla crescente attenzione per le aree verdi urbane e alla loro importanza per la città.

Firenze, 17 marzo 2026 – In occasione della Giornata internazionale delle foreste, che ricorre il 21 marzo, il Dipartimento di Agraria dell’Università di Firenze organizza un pomeriggio dedicato alla scoperta del ruolo delle foreste urbane, con una passeggiata guidata all’interno del Parco delle Cascine, il più grande e storico parco pubblico della città. Quali sono i luoghi aperti in Toscana per le Giornate Fai di Primavera 2026 L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, invita partecipanti di tutte le età a riconoscere le specie degli alberi e della vegetazione presente per comprenderne il valore in un contesto antropizzato, rappresentando il verde una risorsa fondamentale per la rigenerazione del territorio e dunque per il miglioramento della qualità della vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le foreste urbane a Firenze, alla riscoperta del Parco delle Cascine Articoli correlati Torna a Firenze la "Plastic race" per pulire insieme il Parco del Mensola e il Parco delle CascineFirenze si prepara a un fine settimana di impegno concreto e partecipazione collettiva per la tutela del territorio e la lotta all'inquinamento da... Alla riscoperta delle radici. Lentamente fra corti e cascineChiese, corti, affreschi, ma anche sport, per chi vuole concedersi un ultimo scampolo di vacanze c’è l’itinerario ‘fai da te’ dell’Epifania. Aggiornamenti e notizie su Le foreste urbane a Firenze alla... Le foreste urbane a Firenze, alla riscoperta del Parco delle CascineFirenze, 17 marzo 2026 – In occasione della Giornata internazionale delle foreste, che ricorre il 21 marzo, il Dipartimento di Agraria dell’Università di Firenze organizza un pomeriggio dedicato alla ... msn.com Firenze, tornano le passeggiate urbane di ‘Fiorentini Fantastici'Firenze, 5 luglio 2025 - Tornano 'I Fiorentini Fantastici' le passeggiate urbane alla scoperta delle vite di grandi personaggi fiorentini. Fino al 24 luglio, nell'ambito dell'Estate Fiorentina, ogni ... lanazione.it