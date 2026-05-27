Un manager laureato in economia e commercio ha assunto il ruolo di vertice dell’Agenzia per la cybersicurezza italiana, sostituendo l’ex prefetto Frattasi. Si tratta di una figura senza competenze tecniche nel settore. La Banca centrale europea ha segnalato rischi per le banche derivanti dall’intelligenza artificiale di Anthropic.

Un manager laureato in economia e commercio al vertice dell’Agenzia per la cybersicurezza italiana (Acn), dopo l’addio di Bruno Frattasi. Non un tecnico informatico come il primo direttore, il docente di ingegneria Roberto Baldoni. Bensì un dirigente con competenze amministrative, sulla scia dell’ex prefetto dimissionario, a digiuno di codici. Una differenza c’è ed è evidente, rispetto a Frattasi: Andrea Quacivi è un manager specializzato nel governo delle tecnologie digitali, dopo anni in Sogei, il che non guasta per l’ingresso al vertice dell’agenzia cyber. Ma è privo di solide competenze informatiche e ciò potrebbe essere un vulnus, mentre la guerra ibrida sale di colpi e l’Intelligenza artificiale porta la minaccia su livelli inauditi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - All’Agenzia cyber un altro manager senza competenze tecniche, dopo l’ex prefetto Frattasi. Bce: “Rischi per le banche dall’Ia di Anthropic”

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