Alla scoperta del rione di Ponte di Brenta | dalla chiesa di San Marco a Villa Breda

Notizia in breve

Domenica 7 giugno 2026 si terrà una passeggiata nel rione di Ponte di Brenta, fuori dalle mura di Padova. L’itinerario include la chiesa di San Marco e Villa Breda, due punti storici del quartiere. L’evento è promosso da Padovanità e mira a far conoscere le caratteristiche di questa zona. La passeggiata è aperta a tutti e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.