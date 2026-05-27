Alla scoperta del rione di Ponte di Brenta | dalla chiesa di San Marco a Villa Breda
Domenica 7 giugno 2026 si terrà una passeggiata nel rione di Ponte di Brenta, fuori dalle mura di Padova. L’itinerario include la chiesa di San Marco e Villa Breda, due punti storici del quartiere. L’evento è promosso da Padovanità e mira a far conoscere le caratteristiche di questa zona. La passeggiata è aperta a tutti e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
Domenica 7 Giugno 2026. Padovanità vi propone questa passeggiata alla scoperta di uno degli storici quartieri all'esterno delle mura di Padova: il rione di Ponte di Brenta. Faremo un itinerario storico-antropologico, fatto di racconti, testimonianze, aneddoti e curiosità, sull'evoluzione del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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