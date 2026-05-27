Alba Petisco si racconta a Ginnasticomania | dagli Europei alle Olimpiadi passando per l’Italia
Alba Petisco ha partecipato agli Europei e alle Olimpiadi di ginnastica artistica, oltre a competere in eventi in Italia. La ginnasta ha condiviso la sua esperienza in una nuova puntata di Ginnasticomania.
Nuova imperdibile puntata di Ginnasticomania con ospite Alba Petisco, una delle grandi protagoniste della ginnastica artistica internazionale. La campionessa spagnola, argento nell’all around agli Campionati Europei di Ginnastica Artistica, si racconta in un’intervista esclusiva tra carriera, emozioni e obiettivi futuri. Nel corso della puntata Alba Petisco ripercorre il suo straordinario cammino che l’ha portata a conquistare per ben due volte il pass olimpico con la Nazionale femminile di ginnastica artistica della Spagna, partecipando alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi. Da due stagioni la ginnasta spagnola gareggia anche nel campionato italiano di Serie A con la Ginnastica Riccione Academy, diventando una delle atlete più amate dal pubblico italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
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