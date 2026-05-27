Al via le iscrizioni ai Centri estivi | il contributo del Comune coprirà il 75% della retta

Le iscrizioni ai centri estivi di agosto per bambini da 0 a 6 anni sono aperte. Il Comune coprirà il 75% della retta, offrendo supporto ai gestori privati accreditati. Il servizio è rivolto ai bambini già iscritti a nidi e scuole dell'infanzia, pubbliche o private. Le famiglie interessate possono iscrivere i figli attraverso le modalità previste dal regolamento.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai centri estivi del mese di agosto per bambini da 0 a 6 anni, grazie al sostegno del Comune di Ferrara a gestori privati accreditati, che organizzeranno il servizio rivolto ai bambini già frequentanti nidi e scuole dell'infanzia pubbliche o private. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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