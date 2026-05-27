Al Circolino di Budrio di Longiano torna L’aperitivo alternativo
Notizia in breve
Al Circolino di Budrio di Longiano riprende la rassegna “L’aperitivo alternativo”, dedicata a presentazioni letterarie, poetiche e artistiche. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di favorire incontri e convivialità tra i partecipanti.
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, rassegna di presentazioni letterarie, poetiche ed artistiche all'insegna della convivialità e dell’incontro. Venerdì 29 maggio, dalle 18,45, l’appuntamento sarà con il romagnolo Enzo Venturini, ingegnere di giorno e poeta e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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