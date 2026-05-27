Agropoli scoperto sversamento abusivo nel fiume Testene
Un sospetto sversamento illegale è stato individuato nel fiume Testene, nel territorio di Agropoli, durante controlli condotti nella zona. Le autorità hanno rilevato un'operazione non autorizzata di scarico di sostanze nel corso d'acqua. Sul posto sono intervenuti i tecnici per verificare la natura delle sostanze e avviare eventuali accertamenti. Nessuna persona è stata ancora identificata in relazione all'episodio.
Uno sversamento abusivo è stato individuato lungo il fiume Testene, nel territorio di Agropoli, a seguito di controlli effettuati nella zona. Il sindaco Roberto Mutalipassi ha condannato l'episodio chiedendo agli uffici comunali di "mettere in campo ogni azione utile ad accertare tali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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