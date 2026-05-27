Agropoli scoperto sversamento abusivo nel fiume Testene

Notizia in breve

Un sospetto sversamento illegale è stato individuato nel fiume Testene, nel territorio di Agropoli, durante controlli condotti nella zona. Le autorità hanno rilevato un'operazione non autorizzata di scarico di sostanze nel corso d'acqua. Sul posto sono intervenuti i tecnici per verificare la natura delle sostanze e avviare eventuali accertamenti. Nessuna persona è stata ancora identificata in relazione all'episodio.