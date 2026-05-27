Agrigento l’Azione cattolica ai nuovi eletti | Servite i più fragili

Da ameve.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Azione Cattolica ha rivolto un messaggio ai nuovi eletti nel Comune di Agrigento, invitandoli a concentrarsi sull'assistenza ai più fragili. I consiglieri comunali sono chiamati a mettere in atto azioni concrete per supportare le persone marginalizzate, senza specificare quali. Non sono stati forniti dettagli sulle modifiche alle priorità dei sindaci o sui passaggi operativi da seguire, ma si sottolinea l'importanza di un impegno diretto per le fasce più vulnerabili della popolazione.

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? Punti chiave Come cambieranno le priorità dei nuovi sindaci agrigentini dopo questo appello?. Quali azioni concrete dovranno intraprendere i consiglieri per aiutare i marginalizzati?. Perché l'esempio di Giorgio La Pira è stato citato per i politici?. Come gestiranno le giunte il rapporto tra centri urbani e periferie isolate?.? In Breve Richiamo all'esempio storico di Giorgio La Pira per la gestione pubblica.. Riferimento al discorso dell'arcivescovo Alessandro Damiano pronunciato nel Venerdì Santo.. Obiettivo di collaborazione tra associazione e istituzioni nei comuni della provincia.. Focus su periferie umane e sociali dei borghi della provincia di Agrigento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Agrigento, l’Azione cattolica ai nuovi eletti: “Servite i più fragili
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