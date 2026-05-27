Aggredisce un’anziana dopo il prelievo della pensione | arrestato 64enne nel Catanese

Da dayitalianews.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 64 anni è stato arrestato nel Catanese con l’accusa di aver tentato di rapinare un’anziana donna dopo aver prelevato la pensione. Durante l’episodio, la donna è stata colpita e ha riportato delle lesioni. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso nei suoi confronti. L’indagine ha portato all’arresto dopo le verifiche condotte dalle forze dell’ordine.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Un uomo di 64 anni è stato raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare in carcere con l’accusa di tentata rapina e lesioni personali nei confronti di una donna ultraottantenne. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Catania su richiesta della Procura Distrettuale ed eseguita dai carabinieri della stazione di Biancavilla. L’aggressione dopo il prelievo in posta. I fatti risalgono ai primi giorni di gennaio e sarebbero avvenuti a Biancavilla. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’anziana sarebbe stata aggredita mentre stava rientrando a casa dopo aver ritirato la pensione presso l’ufficio postale del paese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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