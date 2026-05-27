La Provincia di Como ha assegnato l’appalto da 17 milioni di euro per il progetto che riguarda la risoluzione del nodo di Arosio lungo la Novedratese. La procedura ha portato all’affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva e i lavori necessari. La gara è stata conclusa con successo, e ora si procederà con le fasi successive del cantiere. L’intervento mira a risolvere le criticità legate alla viabilità nel tratto interessato.

È stata aggiudicata dalla Provincia di Como la procedura per l’affidamento dell’appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori per la risoluzione del nodo di Arosio lungo la Novedratese. L’appalto è stato assegnato al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Impresa Milesi Geometra Sergio e Riva Giardini per un importo netto di 10 milioni e 50mila euro. Si tratta di un intervento atteso da anni da cittadini e Amministrazioni locali per quella che è un’infrastruttura strategica per la mobilità della Brianza comasca e prevede un investimento di 17 milioni: 12 milioni e 400mila euro stanziati dalla... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aggiudicato l’appalto da 17 milioni

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