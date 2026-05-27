Agenti polizia locale Posti all’Enel
Due agenti della polizia locale sono stati schierati presso un punto Enel. Nel frattempo, un hotel cinque stelle a Forte dei Marmi ha avviato le selezioni per il personale stagionale, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. La ricerca riguarda diverse figure professionali per la stagione estiva. Non sono stati specificati i ruoli o i requisiti richiesti. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui criteri di selezione o sui termini di assunzione.
RECRUITING HOTEL LUSSO FORTE DEI MARMI Hotel 5 Stelle Lusso a Forte dei Marmi cerca personale per la stagione con concreta possibilità di lavoro annuale. Figure ricercate: REFERENTE, ADDETTIE PULIZIE AREE COMUNI, FACCHINI. Preferibile esperienza nel settore alberghiero, gradita conoscenza inglese, serietà, professionalità e predisposizione al lavoro in team. Prossime selezioni: Giovedì 2805 Per informazioni e candidature 349 244 4282 AGENTI POLIZIA LOCALE COMUNE FORTE DEI MARMI Comune di Forte dei Marmi. Bando di Concorso per la formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo determinato pieno eo parziale di agenti area istruttori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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