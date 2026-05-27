Agenti polizia locale Posti all’Enel

Notizia in breve

Due agenti della polizia locale sono stati schierati presso un punto Enel. Nel frattempo, un hotel cinque stelle a Forte dei Marmi ha avviato le selezioni per il personale stagionale, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. La ricerca riguarda diverse figure professionali per la stagione estiva. Non sono stati specificati i ruoli o i requisiti richiesti. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui criteri di selezione o sui termini di assunzione.