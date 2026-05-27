Affetto tra genitori e figli Daniele Novara | Dire ti amo è da fidanzati ti voglio bene è da genitore

In un’intervista al portale “Nostro Figlio“, il pedagogista Daniele Novara, fondatore del Centro PsicoPedagogico, suggerisce un’analisi sull’uso di questa espressione. L’esperto evidenzia come le parole scelte per comunicare l’affetto possano influire sulla definizione dei ruoli educativi. Il pedagogista ritiene che l’espressione “ti voglio bene” sia la più indicata, in quanto definisce il rapporto tra genitore e figlio, distanziandosi dal linguaggio tipico della coppia. La distinzione linguistica, come emerge dall’intervista, riguarda la collocazione del sentimento all’interno dei confini relazionali. Novara afferma: “Ti amo è da fidanzati, ti voglio bene è da genitore“. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Podcast: Oltre il Papà Peluche di Daniele Novara

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