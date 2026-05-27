Enzo De Bernardis, giornalista e fondatore di giornali locali, è scomparso ieri a pochi giorni dal suo 97° compleanno. Originario di Dergano, aveva avviato la sua carriera nel 1975 con il periodico “Milanosette” e successivamente aveva fondato la casa editrice EDB Edizioni. La sua vita si è conclusa a Milano, lasciando un segno nel giornalismo di zona.

Avrebbe compiuto 97 anni il prossimo 8 giugno. Si è spento ieri Vincenzo, Enzo, De Bernardis, abitante storico di Dergano, giornalista e autore milanese, fondatore di giornali di zona milanesi (il primo fu “Milanosette“, del 1975) e della EDB Edizioni. Prima ancora di diventare una figura di riferimento culturale, fu un partigiano. Era nato a Bengasi nel 1929; la sua famiglia fuggì dalla Libia nel 1941 trasferendosi in Piemonte. Il padre, ufficiale dell’Aeronautica, cattolico, costituì a Novi Ligure il Comitato unitario di Liberazione dopo l’8 settembre 1943. Vincenzo partecipò, con nome di battaglia “Perché”, dal momento che era solito fare sempre domande. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio al partigiano giornalista Enzo De Bernardis

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