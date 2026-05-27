Ad Osimo arte e bambini trasformano la scuola in un luogo magico | inaugurata l’ultima opera del progetto Novo Educare

OSIMO – È stata ufficialmente inaugurata ieri, martedì 26 maggio, l'ultima opera del progetto "Novo Educare - Ambiente educativo per il rinnovamento delle comunità e degli spazi urbani", un'iniziativa ambiziosa che ha portato a restyling artistici e rafforzamento della comunità educante nel. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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