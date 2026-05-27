L’Italia ha raccolto circa 300 mila firme contro l’accordo tra l’Unione Europea e Israele. La protesta si concentra sulla richiesta di sospendere il trattato commerciale, con alcuni leader politici che sostengono questa posizione. La questione riguarda la possibilità di bloccare o meno le relazioni economiche con Israele, mentre l’Italia si oppone all’accordo e chiede di fermarne l’attuazione.

? Domande chiave Perché l'Italia è accusata di ostacolare la sospensione del trattato?. Chi sono i leader politici che spingono per il blocco economico?. Come influenzeranno le firme raccolte le decisioni delle istituzioni europee?. Quali sono le conseguenze commerciali della mobilitazione Justice for Palestine?.? In Breve Petizione Justice for Palestine raggiunge un milione di firme in sette nazioni europee.. La Francia segue l'Italia con un alto numero di adesioni alla raccolta firme.. Francesca Albanese e attivisti della Global Sumud Flotilla partecipano al raduno romano.. Forze come Podemos, Sumar e La France Insoumise sostengono la mobilitazione continentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Accordo UE-Israele: l’Italia guida la protesta con 300 mila firme

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