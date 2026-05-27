L’amministrazione Trump ha espresso interesse nel rilanciare gli Accordi di Abramo, senza specificare come si svilupperanno i negoziati tra Washington e Teheran. La questione iraniana resta irrisolta, mentre si cerca di rafforzare l’intesa tra Israele e alcuni paesi arabi. Nessuna data ufficiale è stata annunciata, né sono stati forniti dettagli sui prossimi passi diplomatici. La situazione rimane incerta, in attesa di sviluppi sui negoziati tra le parti coinvolte.

In attesa di capire come si svilupperanno i negoziati diplomatici tra Washington e Teheran, l’amministrazione Trump è tornata ad auspicare un rilancio degli Accordi di Abramo. «L’ampliamento degli Accordi di Abramo è stata una priorità per il presidente Trump sin dal suo primo mandato», ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly. «Come ha affermato il presidente, gli Accordi di Abramo hanno apportato enormi benefici economici a tutti i Paesi coinvolti e hanno permesso una cooperazione storica, quindi questo rappresenterebbe un complemento naturale a un accordo di pace tra gli Stati Uniti e l’Iran», ha aggiunto. Lunedì, Donald Trump aveva auspicato che i Paesi musulmani, a partire dall’Arabia Saudita, aderissero agli accordi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Accordi di Abramo, il piano di Trump per ridisegnare il Medio Oriente

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