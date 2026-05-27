L’AC Lissone ha ingaggiato un nuovo allenatore e un direttore sportivo provenienti dal Seregno, squadra di Eccellenza. Dopo due tentativi falliti, la società ha deciso di rafforzare la propria struttura tecnica con queste nuove figure. La scelta rappresenta un cambiamento significativo in vista della prossima stagione.

L’ AC Lissone fa la spesa al piano di sopra. Per provare a salirci. Dopo due tentativi a vuoto, la società si struttura ulteriormente a livello tecnico pescando allenatore e ds dal Seregno, in Eccellenza. Salutati, quindi, Simone Santoni che non è stato confermato e Simone Favretto, subentrano Gabriele Avella (foto) e Alessandro Abdalla. Per il primo si tratta di un ritorno quasi da “libro cuore”. Con la fascia da capitano vinse un campionato nella lontana stagione 201011 e poi, ancora, da mister raggiunse il miglior risultato (seconda posizione) nella storia del club in cui ha allenato dal 2016 al 2019 prima di passare al Biassono, poi al Seregno e oggi ancora a Lissone con in mezzo una breve parentesi a Giussano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ac Lissone, è rivoluzione: da Seregno arrivano Avella e Abdalla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rivoluzione Witty: arrivano i micro-drama da 2 minuti su smartphoneUna nuova piattaforma chiamata Witty Drama è stata annunciata da Fascino PTG, società associata a Maria De Filippi.

Metrotranvia Milano-Seregno, sul rischio stop a Paderno è rivolta in Brianza. Il nodo cantieri a Desio e SeregnoLa metrotranvia che collega Milano a Seregno rischia di fermarsi a Paderno, suscitando preoccupazioni tra i Comuni della Brianza.

Argomenti più discussi: Ac Lissone, è rivoluzione: da Seregno arrivano Avella e Abdalla; Scheda Lissone - Promozione Girone D Lombardia.

Ac Lissone, è rivoluzione: da Seregno arrivano Avella e AbdallaL’AC Lissone fa la spesa al piano di sopra. Per provare a salirci. Dopo due tentativi a vuoto, la società si struttura ulteriormente a livello tecnico pescando allenatore e ds dal Seregno, in Eccellen ... ilgiorno.it

Ac Lissone, è rivoluzione. Ecco il nuovo staff tecnicoSvolta completa a Lissone. Cambia tutto. Dall’allenatore al direttore sportivo, anzi ai direttori sportivi che a partire da questa stagione agonistica saranno addirittura due. Ma partiamo dalla ... ilgiorno.it