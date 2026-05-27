Abiti dismessi tornano in negozio da Napoli il progetto pilota Raccogli-AMO
Da Napoli arriva il progetto pilota Raccogli-AMO, che trasforma abiti dismessi in nuove opportunità di vendita. Durante il Green Med Symposium, Erion Textiles ha presentato questa iniziativa, realizzata in collaborazione con il Consorzio del Sistema Erion. L’obiettivo è recuperare e riutilizzare i capi usati, portandoli di nuovo nei negozi. La proposta mira a ridurre gli sprechi e promuovere un modello di economia circolare nel settore moda.
In occasione del Green Med Symposium, Erion Textiles, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei rifiuti tessili, ha presentato “Raccogli-AMO”, il progetto pilota per la raccolta nei negozi, che nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i consumatori sul corretto conferimento dei rifiuti tessili, sperimentando gli obblighi normativi legati all’avvio operativo del sistema di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per il settore moda-abbigliamento in Italia, previsto entro l’estate 2026. La prima fase prende avvio da Napoli, con l’attivazione progressiva della raccolta in un primo nucleo di punti vendita, secondo tempistiche differenziate. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Notizie e thread social correlati
Rubano abiti in un negozio nascondendoli sotto i vestiti. In tre in arrestoDurante un controllo di routine nel territorio di Latina, la polizia ha fermato tre persone a Terracina, due uomini e una donna, ritenuti coinvolti...
Brescia, ruba abiti in un negozio e aggredisce una dipendente: arrestato 32enneUn uomo di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Brescia con l’accusa di aver sottratto abiti da un negozio e aver aggredito una...