abiti dismessi tornano in negozio da napoli il progetto pilota raccogli amo

Notizia in breve

Da Napoli arriva il progetto pilota Raccogli-AMO, che trasforma abiti dismessi in nuove opportunità di vendita. Durante il Green Med Symposium, Erion Textiles ha presentato questa iniziativa, realizzata in collaborazione con il Consorzio del Sistema Erion. L’obiettivo è recuperare e riutilizzare i capi usati, portandoli di nuovo nei negozi. La proposta mira a ridurre gli sprechi e promuovere un modello di economia circolare nel settore moda.