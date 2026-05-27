Abbonati al ritmo di Vai Cavalinho Inizia la campagna | obiettivo 3mila

È partita ufficialmente la campagna di abbonamenti per la stagione sportiva, con l’obiettivo di raggiungere 3.000 sottoscrizioni. Il progetto prende il nome di “Vai Cavalinho” e si propone di coinvolgere i tifosi, invitandoli a sostenere la squadra attraverso l’acquisto di tessere annuali. La campagna è stata annunciata questa mattina, con promozioni e iniziative rivolte ai sostenitori.

"Vai Cavalinho" non è solo il tormentone che ha accompagnato l’Arezzo in serie B. Da oggi, è anche il motto della campagna abbonamenti per la prossima stagione presentata ieri dalla responsabile marketing dell’Arezzo Alessandra Severi con la responsabile della biglietteria Elisa Panichi che partirà oggi pomeriggio dalle 16. La società ha voluto bruciare le tappe per cavalcare l’onda dell’entusiasmo e registrare un record di abbonati. Tutto, infatti, va nella direzione di incoraggiare i tifosi ad abbonarsi: dai prezzi contenuti alle riduzioni, passando per l’offerta legata alla sottoscrizione di un contratto gas e luce con Frajes Energia. Ma... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Vai no Cavalinho, vai By Dj Paulo Grua

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