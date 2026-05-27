A Sant' Eufemia a Maiella un nuovo impianto di illuminazione pubblica a basso impatto ambientale a San Gregorio
A Sant'Eufemia a Maiella, nella frazione di San Giacomo, è stato completato un nuovo impianto di illuminazione pubblica lungo la strada comunale. L’impianto utilizza tecnologia a basso impatto ambientale ed è stato installato in un percorso immerso nel verde. La modifica è stata effettuata per migliorare la sicurezza lungo il tratto, che prima risultava scarsamente illuminato. L’intervento riguarda esclusivamente l’installazione di nuovi punti luce lungo il percorso.
Nella frazione di San Giacomo il Comune di Sant'Eufemia a Maiella ha completato un nuovo intervento di illuminazione pubblica lungo la strada comunale installando un impianto a basso impatto ambientale in un suggestivo percorso nel verde e che necessitava però di essere illuminato per motivi di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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