A Sant' Eufemia a Maiella un nuovo impianto di illuminazione pubblica a basso impatto ambientale a San Gregorio

Notizia in breve

A Sant'Eufemia a Maiella, nella frazione di San Giacomo, è stato completato un nuovo impianto di illuminazione pubblica lungo la strada comunale. L’impianto utilizza tecnologia a basso impatto ambientale ed è stato installato in un percorso immerso nel verde. La modifica è stata effettuata per migliorare la sicurezza lungo il tratto, che prima risultava scarsamente illuminato. L’intervento riguarda esclusivamente l’installazione di nuovi punti luce lungo il percorso.