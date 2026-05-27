A Parma si sperimentano le nuove modalità di comunicazione digitale dei contenuti legati ai piatti e all’esperienza di consumo

A Parma si terrà domani, giovedì 28 maggio alle 10, una presentazione del progetto di ricerca regionale I-TEXS. L'iniziativa mira a sperimentare nuove modalità di comunicazione digitale per i contenuti relativi ai piatti e all’esperienza di consumo. La giornata sarà dedicata alla dimostrazione delle tecniche e degli strumenti sviluppati per comunicare in modo più smart e innovativo nel settore alimentare.

Come comunicare in maniera smart i contenuti legati ai piatti e all’esperienza di consumo? Questa una delle finalità del progetto di ricerca regionale I-TEXS, che DOMANI giovedì 28 maggio alle 10.30 al Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma (Plesso Aule delle Scienze, Aula I) avrà. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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