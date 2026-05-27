A Nomi nasce il murale delle generazioni | studenti e anziani insieme sulla facciata della scuola

A Nomi è stato realizzato un murale che copre l’intera facciata nord di una scuola primaria. L’opera rappresenta studenti e anziani insieme, evidenziando il rapporto tra le generazioni e il valore della memoria collettiva. Il murale è stato dipinto sulla parete esterna dell’edificio scolastico, coinvolgendo la comunità locale. La creazione dell’opera mira a rafforzare il senso di appartenenza e di condivisione tra giovani e anziani.

Un grande murale lungo tutta la facciata nord della scuola primaria di Nomi per raccontare il dialogo tra generazioni, il valore della memoria e il senso di comunità. È stato inaugurato ieri pomeriggio il nuovo progetto artistico nato dalla collaborazione tra gli alunni dell’istituto e gli ospiti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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