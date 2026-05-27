A Concorezzo il Brianza Beer & Fest

Da monzatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 29 al 31 maggio 2026, a Concorezzo, negli spazi di Villa Zoja, si svolge il Brianza Beer & Fest. L’evento è dedicato agli appassionati di birra artigianale, con spazi dedicati alle degustazioni. Sono presenti anche stand di cibo di strada e intrattenimento dal vivo. L’evento si tiene in tre giornate consecutive, con ingresso e partecipazione aperti al pubblico.

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Dal 29 al 31 maggio 2026 negli spazi di Villa Zoja, a Concorezzo, si apre il Brianza Beer & Fest, l'evento dedicato agli amanti della birra artigianale, del cibo di strada e dell'intrattenimento dal vivo. Il programmaSaranno presenti birrifici artigianali, food truck, area bar con birra e spritz. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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