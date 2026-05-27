A Concorezzo il Brianza Beer & Fest

Notizia in breve

Dal 29 al 31 maggio 2026, a Concorezzo, negli spazi di Villa Zoja, si svolge il Brianza Beer & Fest. L’evento è dedicato agli appassionati di birra artigianale, con spazi dedicati alle degustazioni. Sono presenti anche stand di cibo di strada e intrattenimento dal vivo. L’evento si tiene in tre giornate consecutive, con ingresso e partecipazione aperti al pubblico.